С начала года в Челябинской области случилось три ДТП на железнодорожных переездах

С начала 2026 года в Челябинской области произошло три дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. Первая авария случилась на переезде между Постом Восточный и станцией Чурилово. Вторая — между станциями Анбашская и Пирит, там водитель легковушки выехал на пути перед грузовым поездом. Третье ДТП зарегистрировали около станции Устиново, где легковой автомобиль столкнулся с вагоном движущегося грузового состава. Во всех случаях виноваты водители, нарушившие правила дорожного движения.