С начала года в Челябинской области случилось три ДТП на железнодорожных переездах

С начала 2026 года в Челябинской области произошло три дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. Первая авария случилась на переезде между Постом Восточный и станцией Чурилово. Вторая — между станциями Анбашская и Пирит, там водитель легковушки выехал на пути перед грузовым поездом. Третье ДТП зарегистрировали около станции Устиново, где легковой автомобиль столкнулся с вагоном движущегося грузового состава. Во всех случаях виноваты водители, нарушившие правила дорожного движения.
Именно поэтому в Международный день привлечения внимания к безопасности на железнодорожных переездах сотрудники ЮУЖД и инспекторы Госавтоинспекции вышли к водителям с профилактической акцией «Береги свою жизнь!». Местом для раздачи памяток выбрали переезд между станциями Ишалино и Ессаульская.
Организаторы не случайно остановились именно на этом участке: в ноябре прошлого года здесь в аварии погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Трагедия случилась из-за водителя, который проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути прямо перед приближающимся пригородным пассажирским поездом. Машинист успел включить экстренное торможение, но дистанции не хватило.
Участники акции раздавали автомобилистам памятки с правилами пересечения железнодорожных путей и тематические сувениры, рассказали в пресс-службе ЮУЖД. Организаторы еще раз напомнили: переезд — объект повышенной опасности. Водителям запрещено выезжать на пути при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора или дежурного. Нельзя начинать движение, если в пределах видимости приближается поезд, а также если перед переездом образовался затор.