В Башкирии 30 человек отравились на поминках

В городе Кумертау около 30 человек почувствовали себя плохо после поминального обеда в местном кафе «Остерия». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
По информации канала, высокая температура, рвота и диарея появились у большинства участников траурного мероприятия к вечеру. Администрация заведения свою вину отрицает, утверждая, что гости съели некачественные продукты в другом месте. Пострадавшие написали жалобу в контролирующие органы.
Прокуратурой Республики Башкортостан по факту произошедшего была организована проверка соблюдения администрацией кафе требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В надзорном ведомстве подтвердили госпитализацию нескольких пострадавших после посещения общепита, а также сообщили о взятии на контроль хода и результатов начатого эпидемиологического расследования.
По официальным данным регионального Роспотребнадзора на 9 июня, жалобы на самочувствие поступили от четырех горожан. Специалисты ведомства уже провели забор проб пищевой продукции, сырья и смывов в заведении, а также взяли анализы у заболевших и персонала для лабораторных исследований. Деятельность заведения общественного питания на период разбирательства приостановлена.