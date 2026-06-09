В Башкирии 30 человек отравились на поминках

По официальным данным регионального Роспотребнадзора на 9 июня, жалобы на самочувствие поступили от четырех горожан. Специалисты ведомства уже провели забор проб пищевой продукции, сырья и смывов в заведении, а также взяли анализы у заболевших и персонала для лабораторных исследований. Деятельность заведения общественного питания на период разбирательства приостановлена.