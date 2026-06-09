Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 30 человек отравились на поминках

В Кумертау около 30 человек почувствовали себя плохо после поминального обеда в кафе «Остерия». Прокуратура Башкирии организовала проверку соблюдения санитарных норм. Региональный Роспотребнадзор временно приостановил работу заведения и проводит лабораторные исследования.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Кумертау около 30 человек почувствовали себя плохо после поминального обеда в местном кафе «Остерия». Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По информации канала, высокая температура, рвота и диарея появились у большинства участников траурного мероприятия к вечеру. Администрация заведения свою вину отрицает, утверждая, что гости съели некачественные продукты в другом месте. Пострадавшие написали жалобу в контролирующие органы.

Прокуратурой Республики Башкортостан по факту произошедшего была организована проверка соблюдения администрацией кафе требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В надзорном ведомстве подтвердили госпитализацию нескольких пострадавших после посещения общепита, а также сообщили о взятии на контроль хода и результатов начатого эпидемиологического расследования.

По официальным данным регионального Роспотребнадзора на 9 июня, жалобы на самочувствие поступили от четырех горожан. Специалисты ведомства уже провели забор проб пищевой продукции, сырья и смывов в заведении, а также взяли анализы у заболевших и персонала для лабораторных исследований. Деятельность заведения общественного питания на период разбирательства приостановлена.