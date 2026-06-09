Сын пропавшей Усольцевой сделал неожиданное заявление

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов сделал неожиданное заявление по поводу текущей поисковой операции своих родственников в Красноярском крае. Он признался, что о новой активной фазы поисков узнал от журналистов, а не от официальных представителей.
«Вы мне написали, так я и узнал, что поиски начались. Получается, вообще самым последним. А я сижу их жду», — сообщил Данил, шокировав корреспондента krsk.aif.ru. Он отметил, что ранее ему обещали масштабную операцию, как только позволит погода, и он ожидал, что его предупредят.
По его словам, он не общался со следователями с Нового года, но считает, что как близкий родственник должен был быть в курсе событий и иметь доступ к месту поисков на Кутурчинском Белогорье. Сейчас доступ туда строго ограничен, выставлен блокпост, и даже журналистов не пускают.
Данил Баталов выразил надежду на возобновление масштабных поисков, сравнимых с теми, что проводились сразу после исчезновения его матери, отчима и маленькой сестры. Тогда в поисках участвовало полторы тысячи человек. Он очень хочет попасть на Белогорье, но испытывает трудности с логистикой.
«Надеюсь, приедем туда, все перевернем и опять ничего не найдем. Ведь если не будет опять никаких следов, то это даст мне очередную надежду, что с ними все хорошо», — поделился Данил своим неоднозначным ожиданием. Он подразумевает, что если поиски снова не дадут никаких результатов, это может означать, что семья жива и находится в безопасности, избежав каких-либо происшествий.
В Следственном комитете подтвердили, что завершение активной фазы не исключает возобновления поисков после перерыва, однако, скорее всего, они будут проводиться силами ограниченного круга специалистов.
Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина) пропала 28 сентября 2026 года во время прогулки по туртропе на Кутурчинском Белогорье. Новая активная фаза поисков началась 4 июня 2025 года. Расследование ведется по статье «Убийство», но основная версия следствия — несчастный случай. Время для осмотра территории ограничено, так как тайга скоро покроется густой зеленью.