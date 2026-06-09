Сын пропавшей Усольцевой сделал неожиданное заявление

«Надеюсь, приедем туда, все перевернем и опять ничего не найдем. Ведь если не будет опять никаких следов, то это даст мне очередную надежду, что с ними все хорошо», — поделился Данил своим неоднозначным ожиданием. Он подразумевает, что если поиски снова не дадут никаких результатов, это может означать, что семья жива и находится в безопасности, избежав каких-либо происшествий.