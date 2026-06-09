Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын пропавшей Усольцевой сделал неожиданное заявление

Его родственники пропали 28 сентября 2025 года.

Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов сделал неожиданное заявление по поводу текущей поисковой операции своих родственников в Красноярском крае. Он признался, что о новой активной фазы поисков узнал от журналистов, а не от официальных представителей.

«Вы мне написали, так я и узнал, что поиски начались. Получается, вообще самым последним. А я сижу их жду», — сообщил Данил, шокировав корреспондента krsk.aif.ru. Он отметил, что ранее ему обещали масштабную операцию, как только позволит погода, и он ожидал, что его предупредят.

По его словам, он не общался со следователями с Нового года, но считает, что как близкий родственник должен был быть в курсе событий и иметь доступ к месту поисков на Кутурчинском Белогорье. Сейчас доступ туда строго ограничен, выставлен блокпост, и даже журналистов не пускают.

Данил Баталов выразил надежду на возобновление масштабных поисков, сравнимых с теми, что проводились сразу после исчезновения его матери, отчима и маленькой сестры. Тогда в поисках участвовало полторы тысячи человек. Он очень хочет попасть на Белогорье, но испытывает трудности с логистикой.

«Надеюсь, приедем туда, все перевернем и опять ничего не найдем. Ведь если не будет опять никаких следов, то это даст мне очередную надежду, что с ними все хорошо», — поделился Данил своим неоднозначным ожиданием. Он подразумевает, что если поиски снова не дадут никаких результатов, это может означать, что семья жива и находится в безопасности, избежав каких-либо происшествий.

В Следственном комитете подтвердили, что завершение активной фазы не исключает возобновления поисков после перерыва, однако, скорее всего, они будут проводиться силами ограниченного круга специалистов.

Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина) пропала 28 сентября 2026 года во время прогулки по туртропе на Кутурчинском Белогорье. Новая активная фаза поисков началась 4 июня 2025 года. Расследование ведется по статье «Убийство», но основная версия следствия — несчастный случай. Время для осмотра территории ограничено, так как тайга скоро покроется густой зеленью.