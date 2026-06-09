В Ростове пятерых граждан Украины осудили за покушение на главу ВГА Михайловки

В Южном окружном военном суде четверым подсудимым назначили от 17 до 18 лет колонии строгого режима, а также штрафы по 600 тысяч рублей. Пятый участник дела получил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в 700 тысяч рублей.