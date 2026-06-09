Пожизненно. Рецидивист осуждён за убийство двух женщин и ребёнка

В 2022 году Артём Бучин попал в колонию на 20 лет за убийство медсестры. Отсидев меньше года, мужчина был помилован. А в 2024 убил свою сожительницу и её 7-летнюю дочь. Как заключённый оказался на свободе, и какое наказание получил на этот раз, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Признали виновным.
Приговор за двойное убийство житель Пермского края Артём Бучин ждал с сентября 2024 года. Всё это время он находился в СИЗО.
В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину, мотивом жестокого преступления Артём назвал свою вспыльчивость. В ходе ссоры с сожительницей, Бучин начал её душить. Свидетелем убийства стала 7-летняя дочь женщины. Ребёнка мужчина тоже убил.
На момент преступления Бучин был военнослужащим, поэтому дело рассматривали в Центральном окружном военному суде в Екатеринбурге. Рассмотрев доводы прокурора и, приняв в расчёт совершение подобного преступления ранее, суд признал Артёма Бучина виновным и приговорил его к пожизненному сроку заключения.
Изнасиловал и убил.
На скамье подсудимых Артём Бучин оказался не в первый раз. В 2022 году на весь Пермский край прогремела история убийства 23-летней медсестры в Чусовом.
Утром 27 августа Татьяна Рекрутина возвращалась домой из ночного клуба. По пути она встретила пьяного Бучина. По версии следствия, пермяк затащил девушку в кусты и изнасиловал. После чего ударил её несколько раз камнем по голове. Татьяна умерла, а Артём скрылся с места преступления.
Совершив убийство, Бучин ушёл домой и переоделся. Его подруга рассказала, что сначала он пошёл к отцу, а после хотел зайти к своей девушке, но, увидев полицию, взял пиво и ушёл в лес. 30 августа Артём пришёл к своей знакомой и во всём сознался.
Во время расследования убийства следователи допросили более 30 свидетелей и провели более 10 экспертиз. Объём уголовного дела составил шесть томов.
Суд признал Бучина виновным в трёх преступлениях — изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. Его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Не прошло и года.
Несмотря на суровый приговор, на свободе Артём Бучин оказался уже через 7 месяцев после заключения. Пермяк заключил договор с ЧВК и уехал на СВО. А осенью 2023 года был помилован и вернулся в Чусовой.
«Конечно, это был шок. Я даже не знаю, как это объяснить. Очень сильно стало обидно за своего ребёнка. Я хочу, чтобы все девочки и женщины знали, что сюда вернулся убийца. Это несправедливо», — комментировала возвращение Бучина в город мама Татьяны.
Однако прошлое Артёма не насторожило его бывшую жену Екатерину, к которой мужчина вернулся после помилования. У пары был общий ребёнок — мальчик 3 лет, а также с ними жила 7-летняя дочь женщины.
В один из вечеров молодые люди начали ссориться. Артём Бучин заподозрил свою экс-супругу в измене. В порыве гнева он начал душить Екатерину голыми руками. На крики в комнату забежала девочка, ей Бучин надел пакет на голову и тоже убил.
«Девочка лежала лицом в подушку с перемотанной головой — то ли стрейч-плёнка, то ли скотч, я уже сильно не разглядывал… — описывал свидетель жуткую картину. — А мать у неё лежала на другой кровати. Полуголая: низ голый, верх одетый».
Сына, который в момент убийства спал, Бучин отвёз к своим родителям, а сам вновь попытался скрыться. 31 августа 2024 года убийцу задержали и поместили в СИЗО.
Почти два года Артём Бучин ждал приговора. Сложности добавляло и то, что дело рассматривали в военном суде. Теперь выйти на свободу Бучин вряд ли сможет. Получить УДО на пожизненном заключении можно после отбывания не менее 25 лет срока. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермяк жестоко расправился со знакомым своей сожительности из ревности. А тело погибшего замотал в скотч и попытался вынести из квартиры.