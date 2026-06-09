Пожизненно. Рецидивист осуждён за убийство двух женщин и ребёнка

В 2022 году Артём Бучин попал в колонию на 20 лет за убийство медсестры. Отсидев меньше года, мужчина был помилован. А в 2024 убил свою сожительницу и её 7-летнюю дочь. Как заключённый оказался на свободе, и какое наказание получил на этот раз, читайте в материале сайта perm.aif.ru.