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До 16 увеличилось количество заболевших детей в лагере в Красноярском крае

Стали известны подробности массового заболевания детей в лагере.

В лагере «Сокол» под Красноярском 16 детей заболели кишечной инфекцией — прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным ведомства, 9 июня в оздоровительном лагере «Сокол» 16 воспитанников обратились за медицинской помощью. Один ребёнок с диагнозом «кишечная инфекция» госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные лечатся амбулаторно.

В корпусе, где жили заболевшие, ввели карантин на семь дней. 87 детей переданы под наблюдение родителей. В лагере проводятся дезинфекция, кварцевание и проветривание.

Прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверяет соблюдение санитарных норм и условия пребывания детей.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание небезопасных услуг». Расследование на контроле прокуратуры.