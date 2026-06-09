В лагере под Красноярском 16 детей обратились за медпомощью с признаками отравления

По данным надзорного ведомства, в воскресенье, 9 июня, за медицинской помощью обратились 16 детей. Одного ребенка госпитализировали в стационар с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные 15 заболевших воспитанников отправлены на амбулаторное лечение.