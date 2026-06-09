В лагере под Красноярском 16 детей обратились за медпомощью с признаками отравления

В детском оздоровительном лагере «Сокол» зафиксировано массовое заболевание воспитанников. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Красноярской краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в воскресенье, 9 июня, за медицинской помощью обратились 16 детей. Одного ребенка госпитализировали в стационар с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные 15 заболевших воспитанников отправлены на амбулаторное лечение.
В спальном корпусе, где жили заболевшие, ввели карантин на семь дней, а 87 детей передали под наблюдение родителей. Сейчас в лагере проводят дезинфекцию и кварцевание помещений.
Прокуратура и Роспотребнадзор начали проверку соблюдения санитарных норм. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), его расследование находится на контроле прокуратуры.