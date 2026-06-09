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В Армении арестовали еще двух кандидатов от блока «Сильная Армения»

В Армении арестовали еще двух кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна. СК республики подозревает их в легализации незаконных доходов. Всего по делу проходят шесть кандидатов от этого объединения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет Армении объявил о задержании и аресте еще двух фигурантов дела, связанного с политическим блоком «Сильная Армения». Этот блок, напомним, ассоциируется с именем бизнесмена Самвела Карапетяна.

По информации пресс-службы ведомства, в рамках расследования уголовное преследование инициировано в отношении шести кандидатов в депутаты от этого политического объединения. Следователи подозревают задержанных в причастности к легализации доходов, полученных незаконным путем. На данный момент двое из фигурантов уже арестованы по решению суда.

Ранее, 6 июня, Карапетян уже сообщал об арестах сторонников блока «Сильная Армения». Тогда армянские правоохранители задержали более ста человек.

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