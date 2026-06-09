В Армении арестовали еще двух кандидатов от блока «Сильная Армения»

Следственный комитет Армении объявил о задержании и аресте еще двух фигурантов дела, связанного с политическим блоком «Сильная Армения». Этот блок, напомним, ассоциируется с именем бизнесмена Самвела Карапетяна.
По информации пресс-службы ведомства, в рамках расследования уголовное преследование инициировано в отношении шести кандидатов в депутаты от этого политического объединения. Следователи подозревают задержанных в причастности к легализации доходов, полученных незаконным путем. На данный момент двое из фигурантов уже арестованы по решению суда.
Ранее, 6 июня, Карапетян уже сообщал об арестах сторонников блока «Сильная Армения». Тогда армянские правоохранители задержали более ста человек.