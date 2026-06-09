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Лариса Долина подала в суд иск к обманувшим ее мошенникам

Лариса Долина подала иск в Лефортовский суд к четырем лицам, причастным к мошенничеству с ее недвижимостью и сбережениями. Ответчиками по делу выступают четыре человека. Ранее они были задержаны в рамках расследования хищения имущества певицы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Народная артистка РФ Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с иском к лицам, причастным к резонансному мошенничеству с ее недвижимостью и сбережениями. Певица требует возмещения материального вреда, причиненного преступлением. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Исковое заявление поступило в суд в понедельник, 8 июня. Ответчиками по делу выступают четыре человека: Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Ранее эти лица были задержаны правоохранительными органами в рамках расследования дела о хищении имущества певицы.

Ранее стало известно, что у артистки возникли проблемы с загородной недвижимостью. Как сообщил телеграм-канал «112», МВД проверяет ее участок из-за незаконного сброса сточных вод в прибрежную зону ручья. Если нарушения подтвердятся, певицу могут обязать освободить часть земли.