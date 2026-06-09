Лариса Долина подала в суд иск к обманувшим ее мошенникам

Народная артистка РФ Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с иском к лицам, причастным к резонансному мошенничеству с ее недвижимостью и сбережениями. Певица требует возмещения материального вреда, причиненного преступлением. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.
Исковое заявление поступило в суд в понедельник, 8 июня. Ответчиками по делу выступают четыре человека: Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. Ранее эти лица были задержаны правоохранительными органами в рамках расследования дела о хищении имущества певицы.
Ранее стало известно, что у артистки возникли проблемы с загородной недвижимостью. Как сообщил телеграм-канал «112», МВД проверяет ее участок из-за незаконного сброса сточных вод в прибрежную зону ручья. Если нарушения подтвердятся, певицу могут обязать освободить часть земли.