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Константинов назвал удар по мосту в районе Чонгара тактикой негодяев

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости назвал тактикой негодяев удары ВСУ по мосту в районе поселка Чонгар на границе Херсонской области с Крымом.

Источник: © РИА Новости

«Они стремятся нанести Крыму урон и создать сложности с логистикой. Это тактика негодяев, которой они занимаются с 2014 года, пытаясь сделать как можно больше нам гадостей. Это очередная попытка нам навредить и остановить Крым в развитии. Но мы преодолеем все вызовы», — сказал Константинов агентству.

По его словам, киевский режим раздражает, что Крым стал символом успешной интеграции региона в состав Российской Федерации.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме. Во вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.

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