Константинов назвал удар по мосту в районе Чонгара тактикой негодяев

«Они стремятся нанести Крыму урон и создать сложности с логистикой. Это тактика негодяев, которой они занимаются с 2014 года, пытаясь сделать как можно больше нам гадостей. Это очередная попытка нам навредить и остановить Крым в развитии. Но мы преодолеем все вызовы», — сказал Константинов агентству.
По его словам, киевский режим раздражает, что Крым стал символом успешной интеграции региона в состав Российской Федерации.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 7 июня сообщал, что ВСУ ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом, движение через пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто. В понедельник движение открыли в реверсивном режиме. Во вторник Сальдо сообщил, что мост вновь поврежден после ночной атаки украинских БПЛА.