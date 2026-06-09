Константинов назвал удар по мосту в районе Чонгара тактикой негодяев

«Они стремятся нанести Крыму урон и создать сложности с логистикой. Это тактика негодяев, которой они занимаются с 2014 года, пытаясь сделать как можно больше нам гадостей. Это очередная попытка нам навредить и остановить Крым в развитии. Но мы преодолеем все вызовы», — сказал Константинов агентству.