В Перми ищут родственников девочки, которую сбил автобус

Родственников девочки, которую сбил автобус, разыскивают в Перми, сообщили в группе «Новости ЖК “Арсенал”.
Речь о ребёнке, который днём 9 июня перебегал дорогу в неположенном месте на улице Героев Хасана. 10-летнюю девочку сбил автобус. Её с травмами увезли в больницу.
«Ребёнок госпитализирован, находится в тяжёлом состоянии, получает всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в Минздраве сайту perm.aif.ru.
В группе ЖК «Арсенал» сообщили, что разыскивают родителей девочки.
«Очень важно, как можно скорее связаться с родными пострадавшей. Если вы знаете эту девочку или располагаете информацией о её семье, пожалуйста, сообщите!» — написала в канале жилого комплекса.
Передать информацию можно по номерам экстренных служб: 102, 103 или 112.