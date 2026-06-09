Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ищут родственников девочки, которую сбил автобус

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Родственников девочки, которую сбил автобус, разыскивают в Перми, сообщили в группе «Новости ЖК “Арсенал”.

Речь о ребёнке, который днём 9 июня перебегал дорогу в неположенном месте на улице Героев Хасана. 10-летнюю девочку сбил автобус. Её с травмами увезли в больницу.

«Ребёнок госпитализирован, находится в тяжёлом состоянии, получает всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали в Минздраве сайту perm.aif.ru.

В группе ЖК «Арсенал» сообщили, что разыскивают родителей девочки.

«Очень важно, как можно скорее связаться с родными пострадавшей. Если вы знаете эту девочку или располагаете информацией о её семье, пожалуйста, сообщите!» — написала в канале жилого комплекса.

Передать информацию можно по номерам экстренных служб: 102, 103 или 112.