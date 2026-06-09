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Антитеррористическая операция в Киргизии: 31 задержанный в двух областях

Силовики Киргизии нейтрализовали подпольную ячейку международных террористических организаций. В ходе спецоперации ГКНБ в двух регионах страны задержали более 30 подозреваемых. Преступники планировали теракты в отношении правоохранителей и религиозных деятелей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Киргизии силовики провели масштабную операцию против подпольной ячейки. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики задержали 31 человека, причастного к подготовке терактов.

Как уточнили в ГКНБ, целью злоумышленников были сотрудники милиции и религиозные деятели. «ГКНБ провел масштабную антитеррористическую спецоперацию по нейтрализации активных членов международных террористических организаций “Катиба аль-Таухид валь-Джихад”* и “Исламское государство”*, планировавших террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей», — говорится в сообщении ведомства.

Операция прошла сразу в двух регионах страны. В Ошской области под стражу взяли 11 человек, еще 20 задержали в Баткенской области. Все они подозреваются в подготовке тяжких преступлений террористической направленности.

* Террористические организации, запрещенные в Российской Федерации