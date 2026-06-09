Антитеррористическая операция в Киргизии: 31 задержанный в двух областях

В Киргизии силовики провели масштабную операцию против подпольной ячейки. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики задержали 31 человека, причастного к подготовке терактов.
Как уточнили в ГКНБ, целью злоумышленников были сотрудники милиции и религиозные деятели. «ГКНБ провел масштабную антитеррористическую спецоперацию по нейтрализации активных членов международных террористических организаций “Катиба аль-Таухид валь-Джихад”* и “Исламское государство”*, планировавших террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей», — говорится в сообщении ведомства.
Операция прошла сразу в двух регионах страны. В Ошской области под стражу взяли 11 человек, еще 20 задержали в Баткенской области. Все они подозреваются в подготовке тяжких преступлений террористической направленности.
* Террористические организации, запрещенные в Российской Федерации