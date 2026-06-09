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В Белфасте неизвестный напал с ножом на человека

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате нападения с ножом в Белфасте, совершенного, предположительно, выходцем из Сомали. Об этом сообщила полиция Северной Ирландии.

Источник: Reuters

«Мужчина в возрасте около 30 лет, предположительно выходец из Сомали, был арестован по подозрению в покушении на убийство после серьезного нападения с применением ножа, произошедшего в районе Киннард-авеню на севере Белфаста в понедельник вечером, 8 июня, вскоре после 22:30 (00:30 мск вторника — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.

«Пострадавший мужчина в возрасте около 40 лет находится в больнице, где его состояние оценивается как тяжелое. В результате нападения он получил серьезные ранения лица, шеи и спины», — добавили в полиции.

Радиостанция LBC сообщила, что нападавший пытался обезглавить свою жертву. На помощь пострадавшему бросились несколько человек, которые нейтрализовали злоумышленника.

Нападавший задержан. Ведется следствие с целью установить его мотивы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил «отвратительные сцены насилия», назвав произошедшее «вызывающим отвращение». Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж призвал власти «немедленно обнародовать личность и статус нападавшего». «Народ имеет право на то, чтобы знать правду», — заявил он в соцсети X.

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