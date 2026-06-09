В Белфасте неизвестный напал с ножом на человека

«Мужчина в возрасте около 30 лет, предположительно выходец из Сомали, был арестован по подозрению в покушении на убийство после серьезного нападения с применением ножа, произошедшего в районе Киннард-авеню на севере Белфаста в понедельник вечером, 8 июня, вскоре после 22:30 (00:30 мск вторника — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.