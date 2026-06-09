Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летняя липчанка забрала деньги у воронежской пенсионерки

За это пособнице мошенников грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска Острогожского района задержали 18-летнюю жительницу Липецка, выполнявшую роль курьера в крупной мошеннической схеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В прошлом месяце лжесотрудники правоохранительных структур убедили 78-летнюю женщину перевести на безопасный счет все сбережения. Ей рекомендовали передать все наличные доверенному лицу. Подельница аферистов созналась, что нашла криминальную работу в сети. Она ездила по разным городам и переводила деньги кураторам за 20-процентное вознаграждение от суммы, которую забирала у потерпевших. Теперь помещенной под домашний арест фигурантке в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ грозит до десяти лет тюрьмы.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.