18-летняя липчанка забрала деньги у воронежской пенсионерки

В прошлом месяце лжесотрудники правоохранительных структур убедили 78-летнюю женщину перевести на безопасный счет все сбережения. Ей рекомендовали передать все наличные доверенному лицу. Подельница аферистов созналась, что нашла криминальную работу в сети. Она ездила по разным городам и переводила деньги кураторам за 20-процентное вознаграждение от суммы, которую забирала у потерпевших. Теперь помещенной под домашний арест фигурантке в соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ грозит до десяти лет тюрьмы.