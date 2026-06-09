В Краснодаре осудили организатора группы, продававшей личные данные граждан

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2021 год Зверев организовал группу, занимавшуюся киберпреступлениями под видом детективного агентства. Участники группы незаконно предоставляли персональную информацию о гражданах из баз данных МВД РФ, ФСБ и операторов мобильной связи. Заказчики за денежное вознаграждение получали информацию о поездках, покупке билетов, телефонных соединениях, сведения об имуществе и другую личную информацию интересующего лица. Также группа занималась изготовлением поддельных документов, например, дипломов о высшем образовании, водительских прав, удостоверений журналистов, ветеранов боевых действий.