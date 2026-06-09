В Тверской области мошенники уговорили студента вскрыть чужой сейф

При этом девочке строго запретили рассказывать обо всем взрослым. По заданию мошенников, она оставила ключи в ботинке в подъезде и покинула жилье, а чтобы родители не беспокоились отсутствием от нее звонков, дочь сообщила, что устала и ляжет спать.