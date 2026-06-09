В Тверской области мошенники уговорили студента вскрыть чужой сейф

«В дежурную часть Редкинского отдела полиции позвонил 39-летний местный житель. Звонивший сообщил, что в его квартире, расположенной на 6-м этаже, находится неизвестный, который вскрыл сейф. Когда хозяин квартиры попытался удержать грабителя, тот произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета», — сообщили в канале УМВД России по Тверской области на платформе «Макс».
Из материалов дела следует, что, услышав звук приближающейся полицейской машины, злоумышленник выпрыгнул с балкона, после чего он был госпитализирован с различными травмами.
«Как выяснили оперативники, кража стала результатом изощренной криминальной схемы. Все началось со звонка 16-летней дочери заявителя: незнакомец представился сотрудником сотовой связи и убедил назвать разовый код из смс под предлогом подтверждения доступа к госуслугам», — сообщили в пресс-службе полиции.
После этого подростку пришло сообщение о якоб, взломе ее личного кабинета.
«Далее разговоры переводились на “сотрудника Росфинмониторинга”, потом “сотрудника правоохранительных органов”. Звонившие запугивали несовершеннолетнюю возбужденным уголовным делом на отца “за финансирование СВО” и “измену Родине” и убедили поучаствовать в “спецоперации”», — говорится в сообщении.
При этом девочке строго запретили рассказывать обо всем взрослым. По заданию мошенников, она оставила ключи в ботинке в подъезде и покинула жилье, а чтобы родители не беспокоились отсутствием от нее звонков, дочь сообщила, что устала и ляжет спать.
«Встревоженный таким поведением ребенка отец решил съездить домой. Там он и застиг врасплох неизвестного, которым оказался 18-летний студент из Москвы. Выяснилось, что молодой человек сам стал жертвой аферы: под угрозой возбуждения уголовного дела за пособничество ВСУ злоумышленники вынудили москвича приехать на такси в Тверскую область», — сообщили в УМВД по региону.