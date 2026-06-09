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Свыше 250 квартир были повреждены в Белгороде и Беловском после ударов ВСУ

Свыше 40 многоквартирных и частных домов, а также шесть коммерческих и один социальный объект были повреждены в Белгородской области в результате удара Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Свыше 40 многоквартирных и частных домов, а также шесть коммерческих и один социальный объект были повреждены в Белгородской области в результате удара Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

В частности, повреждены остекление в 38 многоквартирных домах, четыре частных дома, один социальный и шесть коммерческих объектов. В селе Беловское Белгородского округа повреждено более 230 домов и квартир, а также более 15 социальных и коммерческих объектов.

—В городе Шебекино при детонации FPV-дрона посечены два автомобиля. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом — повреждено остекление, — передает официальный Telegram-канал белгородского оперштаба.

Кроме того, 3 июня ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Представители компании «Гранд Сервис Экспресс» позже уточнили, что станция стала технической, и теперь пассажирские поезда «Таврия» проезжают ее без остановки.

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