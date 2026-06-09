В красноярском лагере 16 детей обратились за помощью с признаками отравления

Прокуратура совместно с органами Роспотребнадзора проверяет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и условий пребывания детей. Как уточняет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор региона, было зарегистрировано четыре случая подозрения на острую кишечную инфекцию среди отдыхающих детей. При этом в ведомстве отметили, что случаи заболевания не связаны с питанием в детском оздоровительном учреждении, а предварительно расцениваются как занос в учреждение.