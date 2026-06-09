СК: подозрительный предмет под машиной нашли и обезвредили в Москве

На юго-западе Москвы под автомобилем обнаружили подозрительный предмет. После проверки специалисты обезвредили находку путем детонации, пострадавших нет, сообщает СУ СК по столице.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось о взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Утром 9 июня на улице Колдунова сработало взрывное устройство, установленное в BMW X3. В результате погиб водитель.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры Московской области.