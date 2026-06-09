СК: Взрывоопасный предмет нашли и обезвредили под авто на юго-западе Москвы

Несколько часов назад сообщалось, что в московском районе Коньково произошло возгорание электромобиля марки Zeekr. По свидетельствам очевидцев, перед инцидентом был слышен хлопок. Происшествие случилось около 17:00 у парковки на улице Введенского, неподалеку от МФЮА.