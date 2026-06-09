Балерина Мариинки повторила схему Долиной и судится за квартиру в 9 млн рублей

Спустя год новая собственница сделала в квартире ремонт на 300 тысяч рублей, но получила повестку в суд — балерина требует отменить сделку. Производство по делу приостановлено до психолого-психиатрической экспертизы. Комлева признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве, виновных пока не нашли. Адвокат покупательницы отмечает, что в суде балерина сама подтвердила понимание сути договора купли-продажи.