СК: Подозрительный предмет нашли под машиной на юго-западе Москвы

Подозрительный предмет обнаружили под автомобилем на юго-западе Москвы. Прибывшие на место специалисты профильных служб проверили его и обезвредили путем детонации. Никто не пострадал. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— Пострадавших нет. По данному факту Главное следственное управление по Москве проводятся следственные и процессуальные действия, — передает официальный канал ведомства в МАКС.
Незадолго до этого появилась информация, что в автомобиле на парковке по улице Введенского в районе Коньково прогремел взрыв. На пересечении улиц Введенского и Бутлерова прибыли экстренные службы, территорию оцепили.
Утром в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова в Балашихе взорвали автомобиль. Он сдетонировал, когда водитель сел за руль и завел двигатель. Его успели вытащить живым, но позже он умер. Имя погибшего не сообщается.
По данным следствия, в BMW X3 взорвалась бомба. Взрыв произошел в микрорайоне, построенном для военных. Главное о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».