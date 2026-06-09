Суд приговорил к 3,5 года украинца, расклеивавшего листовки в Москве

По данным суда, Головко действовал в составе организованной группы. Материалы, которые он распространял, содержали признаки разжигания ненависти и были направлены на унижение достоинства русского народа. Речь шла не только об интернете. Как установил суд, Головко публиковал такие материалы в мессенджерах, а также расклеивал листовки в общественных местах.