Шесть поездов из Крыма отправятся позже графика после атаки украинского дрона

Шесть поездов из Крыма в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь отправятся позже графика, еще один был отменен. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».
Например, поезд Севастополь — Санкт-Петербург отправится в 04:00 10 июня вместо 17:10 9 июня. А поезд Евпатория — Санкт-Петербург, отправление которого было запланировано на сегодня в 17:55, отменен. Скорректировать расписание пришлось из-за атаки украинского беспилотника на железную дорогу.
— По решению руководства Крымской железной дороги и Республики Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» изменила график отправления поездов «Таврия» из Крыма 9 и 10 июня, — передает официальный Telegram-канал перевозчика.
Изменения в графике движения поездов произошли после ночной атаки беспилотников на Крымскую железную дорогу 8 июня. Ранее сообщалось, что в результате удара дрона ВСУ по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь погиб помощник машиниста, а машинист получил ранения.