На юго-западе Москвы обезвредили «подозрительный предмет» под автомобилем

Управление СКР по Москве проводит следственные и процессуальные действия. Источники «Ъ» сообщали, что в районе Коньково произошел инцидент с электромобилем. Из-за замыкания в нем начался пожар. По информации источника RT, это произошло на парковке на улице Введенского.