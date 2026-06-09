Версия охотников, застрелившие юношу в Кузбассе, вызвала вопросы

Версия охотников из Кузбасса, которые застрелили подростка, приняв его за бобра, вызывает сомнения. Об этом ИС «Вести» заявил многократный чемпион мира по стрельбе из пневматической винтовки Николай Болдов.
Трагедия произошла в ночь на 31 мая недалеко от села Междугорное. Двое несовершеннолетних катались на мотоциклах рядом с населенным пунктом. Когда они увидели проезжающую машину, то решили спрятаться в кустах.
Один из охотников выстрелил в то место, где сидели подростки. В ходе допроса он заявил, что использовал тепловизор и решил, что в кустах прятался бобер. Болдов усомнился в его версии произошедшего.
«Чтобы в тепловизор не определить разницу между человеческим силуэтом и бобром, ну, надо быть в очень неадекватном состоянии», — сказал он.
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