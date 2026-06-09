Молодую лосиху насмерть сбил автомобиль под Дмитровом

Молодая лосиха погибла под колесами автомобиля в районе поселка Подосинки в Дмитровском округе Подмосковья. Охотовед Николай Воронов пояснил, что в начале лета молодые лоси, которым чуть больше года, часто попадают под машину.
По словам эксперта, это происходит потому, что взрослые лосихи, готовясь к появлению потомства в мае-июне, отгоняют своих выросших детенышей. Неопытные молодые лоси нередко оказываются на трассах с интенсивным движением.
— А вот осенью водители чаще сбивают взрослых самцов, которые находятся в периоде гона и постоянно мигрируют, — передает слова специалиста Telegram-канал агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что в России может быть реализован масштабный проект по установке специальных ограждений вдоль автодорог для предотвращения ДТП с дикими животными.