Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодую лосиху насмерть сбил автомобиль под Дмитровом

Молодая лосиха погибла под колесами автомобиля в районе поселка Подосинки в Дмитровском округе Подмосковья. Охотовед Николай Воронов пояснил, что в начале лета молодые лоси, которым чуть больше года, часто попадают под машину.

Молодая лосиха погибла под колесами автомобиля в районе поселка Подосинки в Дмитровском округе Подмосковья. Охотовед Николай Воронов пояснил, что в начале лета молодые лоси, которым чуть больше года, часто попадают под машину.

По словам эксперта, это происходит потому, что взрослые лосихи, готовясь к появлению потомства в мае-июне, отгоняют своих выросших детенышей. Неопытные молодые лоси нередко оказываются на трассах с интенсивным движением.

— А вот осенью водители чаще сбивают взрослых самцов, которые находятся в периоде гона и постоянно мигрируют, — передает слова специалиста Telegram-канал агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в России может быть реализован масштабный проект по установке специальных ограждений вдоль автодорог для предотвращения ДТП с дикими животными.