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Взрывы прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане

Региональный главк МЧС России сообщил о трех взрывах на магистральном газопроводе в дагестанском городе Кизилюрт. Согласно предварительным данным, взрывы произошли на трубопроводе диаметром 1200 мм.

Источник: РИА "Новости"

«В 19:45 09.06.2026 года по системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой… По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.

К месту инцидента направлены необходимые силы и средства. В ведомстве уточнили, что от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС — 12 человек и три единицы техники.

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