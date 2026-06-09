Взрывы прогремели на магистральном газопроводе в Дагестане

«В 19:45 09.06.2026 года по системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой… По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1200 мм», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС.
К месту инцидента направлены необходимые силы и средства. В ведомстве уточнили, что от РСЧС привлечено 25 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС — 12 человек и три единицы техники.
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