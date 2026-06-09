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В Дагестане произошли три взрыва на магистральном газопроводе

На автозаправочной станции «Метан» произошли три взрыва с последующим возгоранием.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Об этом сообщает региональное МЧС.

Как отмечает «КП-Северный Кавказ», сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же захватил огромную территорию. Возгорание произошло в промышленной зоне города.

В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по региону поступило сообщение, что на автозаправочной станции «Метан» произошло три взрыва. Отмечается, что к месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности.

На данный момент информации о пострадавших не поступало, соответствующие службы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Краснодарском крае в Усть-Лабинске ликвидировали возгорание на нефтебазе вследствие атаки украинских беспилотников. Информации о пострадавших нет.

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