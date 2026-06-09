Мощный пожар начался в дагестанском Кизилюрте после взрыва газовой трубы

Мощный пожар разгорелся в дагестанском городе Кизилюрт после взрыва газовой трубы. Предварительно, произошел прорыв и возгорание газопровода на заправке. Зарево от пожара видно за несколько километров от места происшествия. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.