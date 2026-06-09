Мощный пожар начался в дагестанском Кизилюрте после взрыва газовой трубы

Мощный пожар разгорелся в дагестанском городе Кизилюрт после взрыва газовой трубы. Предварительно, произошел прорыв и возгорание газопровода на заправке. Зарево от пожара видно за несколько километров от места происшествия. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— В данный момент информации о погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, — говорится в публикации.
Недавно в Пятигорске при разгрузке газовоза произошел взрыв, после которого начался пожар. Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир сообщил, что при детонации пострадали два человека.
Другой взрыв произошел на АЗС в поселке Поддубки в Подмосковье в конце февраля этого года. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание на площади 26 квадратных метров.