ВСУ ударили по детсаду в Новоднепровке, повреждена котельная

Вооруженные силы Украины ударили по детскому саду в Новоднепровке в Запорожской области. В результате удара была повреждена котельная, расположенная на территории учреждения. Об этом сообщили региональные власти.
Уточняется, что при атаке противника пострадала только часть инфраструктуры детсада. Раненых при инциденте нет.
Ранее KP.RU сообщал, что украинский беспилотный аппарат нанес удар по частному дому в Севастополе. Как заявил глава города Михаил Развожаев, пострадал один мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения.