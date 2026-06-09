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Юный самокатчик сбил волгоградку, а отвечать пришлось его родителям

Подросток сумел обхитрить возрастной ценз кикшеринговой компании и во время покатушек влетел в женщину, а затем скрылся.

В Волжском сотрудники полиции разыскали подростка, который сбил женщину на электросамокате и скрылся с места происшествия, сообщает главк МВД по Волгоградской области.

К стражам порядка обратилась сама пострадавшая. По ее словам, в нее врезался подросток на средстве индивидуальной мобильности. Побег с места происшествия пареньку не помог. Сотрудники Госавтоинспекции его разыскали. Как рассказал сам юный лихач, электросамокат взять напрокат ему удалось благодаря использованию аккаунта приятеля.

Так как подросток не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то дело о наезде прекращено. А вот родителям подростка придется ответить, как минимум за ненадлежащее воспитание ребенка — в отношении них составлен протокол по соответствующей статье.

В областном центре все чаще родителей юных хулиганов наказывают за манкирование родительскими обязанностями. Так, недавно пришлось отвечать родителям юных хулиганов, забросавших камнями чужую машину.