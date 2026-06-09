Юный самокатчик сбил волгоградку, а отвечать пришлось его родителям

К стражам порядка обратилась сама пострадавшая. По ее словам, в нее врезался подросток на средстве индивидуальной мобильности. Побег с места происшествия пареньку не помог. Сотрудники Госавтоинспекции его разыскали. Как рассказал сам юный лихач, электросамокат взять напрокат ему удалось благодаря использованию аккаунта приятеля.