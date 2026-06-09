На газораспределительной станции в дагестанском Кизилюрте произошел пожар

В промышленной зоне дагестанского Кизилюрта произошел пожар, сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале. По предварительным данным, горит газораспределительная станция.
По данным регионального управления МЧС, около 19:45 мск на магистральном газопроводе произошло три взрыва. В тушении пожара участвуют 25 человек с применением семи единиц техники.
Информации о пострадавших нет. Эвакуированы жители близлежащих частных домов, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов в Telegram-канале.
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