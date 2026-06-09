Более 100 человек эвакуировали из-за мощнейшего пожара в Кизилюрте

«Две улицы, ближайшие к возгоранию, перекрыты. Эвакуированы более 100 человек. Федеральная трасса не перекрывалась. Информации про пострадавших нет», — сказал Маматханов.
По его данным, федеральную трассу из-за пожара не закрывали. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, что мощный пожар вспыхнул в Кизилюрте рядом с АЗС после прорыва газовой трубы. При этом, зафиксировано три взрыва на магистральном газопроводе. Предварительно установлено, что взрывы произошли на газопроводе диаметром 1200 мм. Информация уточняется.
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