Более 100 человек эвакуировали из-за мощнейшего пожара в Кизилюрте

В дагестанском Кизилюрте из-за масштабного пожара эвакуировали более 100 человек. Об этом сообщил глава города Саид Маматханов. По его словам, власти перекрыли две улицы, ближайшие к месту возгорания. Жителей вывели из домов в целях безопасности. Всего эвакуированы более 100 человек.