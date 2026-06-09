Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 292 украинских БПЛА над регионами РФ 9 июня

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 292 украинских беспилотника над российскими регионами во вторник, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 292 украинских беспилотника над российскими регионами во вторник, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в публикации в мессенджере МАКС.

По информации оборонного ведомства, беспилотники ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также в небе Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В тот же день представители Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.

В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше