Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 292 украинских БПЛА над регионами РФ 9 июня

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 292 украинских беспилотника над российскими регионами во вторник, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в публикации в мессенджере МАКС.
По информации оборонного ведомства, беспилотники ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также в небе Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В тот же день представители Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.
В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.