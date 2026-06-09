Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь устремился факелом в небо на 15 метров: в Кизилюрте тушат мощный пожар

Причиной пожара в Кизилюрте мог стать прорыв газопровода у АЗС, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание в дагестанском Кизилюрте, вероятно, возникло из-за порыва газопровода рядом с АЗС. На месте происшествия газ выходит под давлением, пострадавших на данный момент нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Как отмечают в ведомстве, факельное горение в районе пожара рядом с АЗС достигает 15 метров в высоту. Взрыв произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед.

На месте возгорания дежурят шесть бригад скорой помощи. На данный момент пострадавших из-за пожара нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе. К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше