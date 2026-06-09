Жительница Черняховска «инвестировала» свыше шести миллионов рублей мошенникам

В одном из мессенджеров женщине позвонил неизвестный, который представился консультантом по инвестициям. Он пообещал ей высокий доход от вложений в биржевые активы, убедив передать с сбережения для участия в «инвестиционной платформе». В итоге мошенники завладели денежными средствами на общую сумму 6 360 000 рублей. Из них 6 100 000 рублей женщина передала наличными «курьеру-инкассатору» на одной из улиц Черняховска, а 250 000 рублей перевела через мобильное приложение банка на неизвестный счет. Для совершения сделок потерпевшая использовала как личные накопления, так и кредитные средства.