Собянин сообщил о ликвидации уже 30 БПЛА, летевших на столицу

Еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины уничтожены средствами противовоздушной обороны над Московским регионом. Общее число сбитых дронов достигло 30. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Незадолго до этого представители Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.
В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.