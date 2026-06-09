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Собянин сообщил о сбитии 31-го беспилотника, направлявшегося к Москве

Средствами противовоздушной обороны над Московским регионом был успешно сбит еще один украинский дрон. Общее число уничтоженных коптеров достигло 31. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Средствами противовоздушной обороны над Московским регионом был успешно сбит еще один украинский дрон. Общее число уничтоженных коптеров достигло 31. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожен еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Незадолго до этого представители Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.

В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.

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