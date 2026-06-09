Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кизилюрте прекращена подача газа после ЧП

В Кизилюрте прекратили подачу газа после ЧП на участке магистрального газопровода. Об этом сообщили в администрации города. По обновлённым данным, пожар произошел между Гельбахом и Бавтугаем. Сейчас в трубе догорают остатки газа.

Источник: Life.ru

В Кизилюрте после взрывов перекрыли газ. Видео © Telegram/ Новости Кизилюрта.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что на магистральном газопроводе, предварительно, произошли три взрыва. Жителей ближайших домов эвакуировали. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин заявил, что пострадавших нет.

«Подача газа прекращена, и в настоящее время догорают остатки газа в трубе. На месте работают специалисты. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в мэрии.

Специалисты продолжают работу на месте происшествия. После ликвидации пожара им предстоит оценить повреждения и восстановить подачу газа.

Ранее Life.ru публиковал видео мощно взрыва в Кизилюрте. Напомним, что зафиксировано три взрыва на магистральном газопроводе. Предварительно установлено, что взрывы произошли на газопроводе диаметром 1200 мм. Информация уточняется.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше