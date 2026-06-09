В Дагестане эвакуировали жителей села после взрывов на газопроводе

МАХАЧКАЛА, 9 июн — РИА Новости. Жители всех 250 домов в селе Нижний Чирюрт в Кизилюртовском районе Дагестана эвакуированы после взрывов на газопроводе, сообщили РИА Новости в администрации района.
По информации ГУ МЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
«В селе Нижний Чирюрт эвакуированы жильцы всех домов, 250 хозяйств», — сказал собеседник агентства.
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