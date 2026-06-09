В Дагестане эвакуировали жителей села после взрывов на газопроводе

По информации ГУ МЧС России по Дагестану, во вторник вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района произошло три взрыва на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.