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Машина насмерть сбила пешехода на северо-западе Москвы

Водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Исаковского в районе дома 33.

— Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, — говорится в ведомственном канале в мессенджере МАКС.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Днем ранее автомобиль Volvo насмерть сбил пешехода в районе дома 61 по Каширскому шоссе. Предположительно, погибший попытался пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода.