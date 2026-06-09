Машина насмерть сбила пешехода на северо-западе Москвы

Водитель автомобиля Volkswagen насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на улице Исаковского в районе дома 33.
— Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, — говорится в ведомственном канале в мессенджере МАКС.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Днем ранее автомобиль Volvo насмерть сбил пешехода в районе дома 61 по Каширскому шоссе. Предположительно, погибший попытался пересечь проезжую часть в месте, не предназначенном для перехода.