Шоколадка вместо скорой: На Урале водитель сбил девочку, купил ей сладость и уехал с места ДТП

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы водитель сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице и скрылся. Пострадавший мальчик был госпитализирован, а позже скончался. Сбившего ребёнка мужчину 1959 года рождения быстро установили и задержали. Прокуратура уже начала доследственную проверку и взяла расследование на особый контроль.