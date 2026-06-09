Раненый гигант: у берегов Териберки обнаружили запутавшегося кита

Как отметила Ефремова, на имеющихся видеозаписях заметны признаки запутывания, хотя сама веревка отчетливо не просматривается. У животного обнаружена открытая рана, а один из плавников остается прижатым к телу даже во время прыжков над водой. Специалисты считают, что это может свидетельствовать о полученной травме или о том, что часть снасти по-прежнему остается на теле кита.