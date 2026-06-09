Раненый гигант: у берегов Териберки обнаружили запутавшегося кита

У побережья села Териберка в Мурманской области обнаружен краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в веревках. У животного зафиксированы свежие травмы, а специалисты уже начали подготовку к возможной спасательной операции. Об этом ТАСС сообщила автор проекта гражданской науки «Киты Териберки» Татьяна Ефремова.
По ее словам, в настоящее время организовано постоянное наблюдение за перемещением животного. Исследователи собирают данные о состоянии кита и ожидают улучшения погодных условий, чтобы выйти в море и провести более детальное обследование.
Как отметила Ефремова, на имеющихся видеозаписях заметны признаки запутывания, хотя сама веревка отчетливо не просматривается. У животного обнаружена открытая рана, а один из плавников остается прижатым к телу даже во время прыжков над водой. Специалисты считают, что это может свидетельствовать о полученной травме или о том, что часть снасти по-прежнему остается на теле кита.
Эксперты не исключают, что причиной происшествия могли стать рыболовные снасти. По словам активистки, подобные случаи представляют серьезную угрозу для морских животных, поскольку по мере набора веса веревки сильнее врезаются в тело, вызывая новые повреждения.
Одновременно у берегов Териберки вновь замечен кит по кличке Станислав, которого удалось освободить от пластикового мусора летом 2024 года. Тогда операция по спасению животного продолжалась восемь дней и завершилась успешным снятием пластикового троса.
В память об этой спасательной операции в Териберке было решено отмечать День кита. Праздник пройдет 13 июня. После событий 2024 года специалисты также разработали рекомендации по наблюдению за китами и другими арктическими животными, чтобы снизить риск их травмирования и повысить безопасность туристов во время морских экскурсий.
Дополнительную сложность нынешней операции создает необходимость точно определить характер и расположение запутавших кита снастей. Для этого специалисты планируют провести дополнительную фото- и видеосъемку в море, после чего будет принято решение о способах оказания помощи животному.
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