В Санкт-Петербурге задержали «вора в законе» Юсифа Алиева

В марте 2009 года Юсифа Алиева и еще троих «воров в законе» задержали в Москве во время сходки в одном из ресторанов по подозрению в вымогательствах и похищениях людей. Вместе с Алиевым тогда задержали лидеров азербайджанских преступных групп Алибалу Гамидова и Мамеда Хусейнова, а также уроженца Грузии Теймураза Фарояна. Вскоре после задержания правоохранительные органы отпустили Юсифа Алиева, после чего он скрылся.