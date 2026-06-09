Атака ВСУ обесточила более 12 тысяч жителей Запорожской области

Ранее сообщалось, что минувшей ночью украинский беспилотник атаковал энергетический объект в Брянской области, оставив без света более 34 тысяч человек. Ограничения затронули сразу несколько районов. На место оперативно направили ремонтные бригады, и благодаря их слаженной работе подачу электричества удалось возобновить практически повсеместно.