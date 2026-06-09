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После пожара на газопроводе прокуратура Дагестана организовала горячую линию

После пожара на газопроводе в Дагестане начала работать горячая линия. Об этом сообщила в своём телеграм-канале прокуратура республики.

Источник: Life.ru

«Прокуратурой Дагестана открыта горячая линия для жителей Кизилюртовского района: 8 (928) 514−05−00», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. На месте продолжают работать специалисты. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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