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Более 1,4 тысячи жителей села Гельбах эвакуировали после ЧП на газопроводе

Более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Кизилюртовского района.

Более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Кизилюртовского района.

— Эвакуированы жители нижней части села Гельбах, 60 домов на трех улицах, — говорится в материале.

В пресс-службе ГУ МЧС России по республике, в свою очередь, сообщили, что горение потушили.

— После перекрытия задвижки на магистральном газопроводе факельное горение самоликвидировалось, — говорится в публикации.

Мощный пожар произошел в дагестанском городе после взрыва газовой трубы. О возгорании стало известно вечером того же дня.

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