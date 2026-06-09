Более 1,4 тысячи жителей села Гельбах эвакуировали после ЧП на газопроводе

Более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Кизилюртовского района.
— Эвакуированы жители нижней части села Гельбах, 60 домов на трех улицах, — говорится в материале.
В пресс-службе ГУ МЧС России по республике, в свою очередь, сообщили, что горение потушили.
— После перекрытия задвижки на магистральном газопроводе факельное горение самоликвидировалось, — говорится в публикации.
Мощный пожар произошел в дагестанском городе после взрыва газовой трубы. О возгорании стало известно вечером того же дня.