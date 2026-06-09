Под Тверью обманутый мошенниками студент ограбил квартиру и сиганул с 6-го этажа

Цепочка событий стартовала со звонка 16-летней дочери хозяина. Лже-оператор сотовой связи выманил у неё код из СМС, а затем в дело вступили мнимые силовики. Девочку запугали тем, что на отца завели дело за финансирование ВСУ и госизмену, и заставили участвовать в тайной «спецоперации»: оставить ключи в ботинке у двери и уйти, ни слова не сказав родителям. Отец, заподозрив неладное, рванул домой и застал там чужака.