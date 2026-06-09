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В Дагестане ликвидировали факельное горение на газопроводе

По информации администрации главы Республики Дагестан, аварийно-спасательными подразделениями ликвидировано факельное горение на газопроводе в Кизилюртовском районе. Обошлось без жертв и пострадавших.

«Факельное горение ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия задействованы силы и средства МЧС России», — отметили в администрации.

Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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