В Дагестане ликвидировали факельное горение на газопроводе

«Факельное горение ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия задействованы силы и средства МЧС России», — отметили в администрации.
Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.
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